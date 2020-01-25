أستراليا تسجل اول اصابة بفيروس كورونا

2020/01/25 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت استراليا، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في إحدى ضواحي مدينة ملبورن.

وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا، جيني ميكاكوس للصحفيين إن "المريض صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 كانون الثاني على متن طائرة قادمة من قوانغ تشو".

وأضافت "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق، والمريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

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