بريطانيا تخطط لفرض رسوم جمركية مرتفعة على أوروبا وأمريكا

2020/01/25 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لفرض رسوم جمركية مرتفعة للضغط على أوروبا وأمريكا ودفعها لإبرام اتفاقيات تجارية مع بلاده.

وذكرت الصحيفة أن جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.

واشارت الى أن جونسون وحكومته ناقشوا استخدام التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع هذا الأسبوع، ما قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30% على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10% على السيارات الألمانية.

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