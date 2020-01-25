ريتا عودة - ((فزّاعات الطُّيور/الشُّعوب))

2020/01/25 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة الطُّيورُ التي اعْتَادَتْ عَلَى رُؤْيَةِ (((الفزَّاعَة))) لَمْ تَعُدْ تَخْشَاهَا.المفروض إنّه الفزاعة تُفزع أي ترعب الطيور.هي بدايةً ترعبهم بسبب وجودها المقيت بينهم.لكنّها لا تحرّك ساكنا.لا بل عصفة ريح قد تطيح بها.الطيور ، رفيقة الحقول، سريعا ما تدرك هذه الحقائق فتتخلّص من خوفها من الفزّاعة المقيتة.أحيانا، تراها تقف على رأس الفزاعة وتبول عليها وأحيانا تختبىء داخل جي......

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