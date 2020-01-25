سعيد علام - سيناريو خطة سلام الشرق الاوسط، مسلسل -صفقة القرن-. -1

2020/01/25 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام من المقرر ان يعلن ترامب يوم الثلاثاء القادم معلومات جديده فى خطة سلام الشرق الاوسط، مسلسل "صفقة القرن"، قبل وصول نتنياهو ومنافسه الى واشنطن مباشرة ..العالم، خاصة الشرق الاوسط، فى انتظار هذه المعلومات، كثرت التكهنات والاسئلة ..س & جس : هل مازال هناك "صفقة قرن"، وان وجدت، ما هى الاستراتيجية الامريكية/ الاسرائيلية لها؟!ج : اعتمدت الادارة الامريكية استراتيجية الغموض والتنفيذ قبل الاعل......

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