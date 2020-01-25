بالصور.. حملة تنظيف جسر الأحرار بعد رفع الكتل الكونكريتية وإعادة فتحه

2020/01/25 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت (25 كانون الثاني 2020)، مباشرة كوادرها بحملة لتنظيف وغسل جسر الاحرار بعد ر...





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