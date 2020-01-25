كاشفا عن استرجاع 16 ملياراً.. مصرف الرافدين يعلن اجراءات استرداد مبالغ من متلكئين

2020/01/25 | 09:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في استرجاع أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد مابذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متاخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية.واشار الى وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع اسهم باسترجاع اكثر من 16 مليار دينار في عام 2019 والمصرف اتخذ كافة الاساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أموال المصرف.

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