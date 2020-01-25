مليونية بغداد تحسم موقف الشعب العراقي تجاه الإحتلال

2020/01/25 | 09:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة مليونية تنديدا بالوجود الأميركي في البلاد، حيث طالب المحتجون الحكومة باعتماد قرار البرلمان ومطالبة واشنطن بانهاء و...

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