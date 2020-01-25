واشنطن: لم يتم إجراء أي محادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأمريكية

2020/01/25 | 09:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، أنه لم يتم إجراء أي محادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأمريكية من العراق.وقال شنكر في تصريحات صحافية، إنهُ "لم يتم إجراء أي مُحادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأمريكية من العراق".وأضاف شنكر خلال لقاء مع قناة "الحرة"، أن "هناك حوارا بين واشنطن والحكومة العراقية بشان العلاقات الثنائية بين البلدين".

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