تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة لها

2020/01/25 | 09:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتستكمل اليوم السبت الموافق 25 من شهر يناير لعام 2020 الجاري، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة وهو أيضا الفريق المتصدر ولكن بفارق الأهداف فقط عن نادي ريال مدريد.في بداية هذا اليوم يستقبل نادي اسبانيول متذيل ترتيب فرق الليجا والذي يبحث عن استكمال استفاقته الأخيرة، ضيفا ثقيلا وهو فريق أتليتك بيلباو في مستهل لقاءات اليوم.وفي ثاني لقاءات اليوم يستقبل نادي فالنسيا المنهار في الجولة الماضية بعد خسارته من ريال مايوركا برباعية مقابل هدف، فريق برشلونة حامل اللقب والمنتعش بعد تولي مسؤولية تدريبه المدرب كيكي سيتيين الذي استعاد جزء من طريقة لعب التيكي تاكا.وفي لقاء آخر يبحث فيه نادي ديبورتيفو ألافيش عن الهروب من منطقة الخطر المؤدية إلى الهبوط حيث يستقبل فريق فياريال في لقاء خارج التوقعات تماما لتقارب مستوى الفريقين هذا الموسم.وفي الختام سنكون على موعد مع ديربي اندلسي بين فريقي اشبيلية وغرناطة في لقاء يبحث فيه كل فريق عن الفوز فالأول يريد الاقتراب من ثنائي المقدمة برشلونة وريال مدريد اما الضيف فيريد الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلةمباراة اسبانيول واتليتيك بيلباو اليوم الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3مباراة فالنسيا وبرشلونة اليوم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3مباراة ديبورتيفو ألافيش وفياريال اليوم الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3مباراة اشبيلية وغرناطة اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3.

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