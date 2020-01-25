ريال مدريد يحسم صفقة

2020/01/25 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

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شفق نيوز/ أعلن نادي ملغا الإسباني، رحيل الجناح الأيسر الشاب، هوغو فاييخو، عن صفوفه وانضمامه إلى نادي ريال مدريد.وجاء في بيان النادي الذي نشره على موقعه الرسمي: "رحيل هوغو إلى ريال مدريد، المهاجم الذي نشأ في الأكاديمية سيغادر نادي ملغا للانضمام إلى صفوف الملكي، لقد تكفل النادي وسعد بتطور هوغو في أكاديمياته ويتمنى له حظا وافرا في مستقبله المهني".من جانبه، نشر اللاعب (19 عاما) رسالة ودع فيها جماهير ناديه، وجاء في رسالته: "بعد التفكير في كل شيء رفقة عائلتي، رأينا أن هذا هو الخيار الأفضل لمستقبلي ولكي أواصل التطور كلاعب كرة قدم".ويتمتع اللاعب الشاب بالعديد من السمات الهجومية المميزة التي دعت إدارة ريال مدريد إلى حسم الصفقة لتكوين جبهة قوية تدافع عن ألوان الفريق خلال السنوات المقبلة رفقة العديد من العناصر الشابة الأخرى كالبرازيلي رينيير وآخرين.ومصير فاييخو لن يكون تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو الكاستيا، بل سيذهب إلى صفوف ديبورتيفو لا كورنيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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