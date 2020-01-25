2020/01/25 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، السبت، استمراره باسترجاع أمواله من قبل “المتلكئين الذين امتنعوا عن” تسديد ما بذمتهم من مبالغ أو اقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم استحصالها من المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية”.ولفت إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين: ماضون باسترجاع المبالغ من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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