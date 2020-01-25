2020/01/25 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 19 حالة وفاة، والمصابين إلى 922 شخصاً، في عدد من الولايات التركية.وذكرت “آفاد” في بيان، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء “سيفرجه” بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.وأوضحت، أن عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة زلزال تركيا الى 19 قتيلاً و922 مصاباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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