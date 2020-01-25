2020/01/25 | 10:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط العاصمة.وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران أمام حركة العجلات بشكل كامل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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