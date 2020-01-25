بالفيديو.. رفع سرادق الاعتصام بالبصرة بعد حرقها واعتقال عدد من المعتصمين

2020/01/25 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (25 كانون الثاني 2020) باقتحام قوة تابعة لقوات الصدم...





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