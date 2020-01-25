حملة لتنظيف جسر الاحرار

2020/01/25 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت ملاكات أمانة بغداد، اليوم السبت، حملة لتنظيف وغسل جسر الأحرار.

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