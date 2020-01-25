2020/01/25 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العملِ والشؤون الاجتماعية، السبت، ايقاف الشمول براتب المعين المتفرغ لحين اقرار موازنة العام الحالي، بينما نسقت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح باب التقديم على الدراسات العليا لفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل: إيقاف الشمول براتب المعين المتفرغ لحين إقرار موازنة 2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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