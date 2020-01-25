أول تعليــق ايرانــــي علــــى احتجاجـــات الجمعــــة الاخيــــرة ؟!!!

2020/01/25 | 10:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الشعب العراقي حامل لواء إخراج أمريكا من المنطقة.وذكر شمخاني أن "إقامة المظاهرات المليونية والتاريخية المناهضة "للاحتلال الأمريكي" والمطالبة بالاستقلال والسيادة الوطنية للعراق، هو علامة على أن الشعب العراقي هو حامل لواء إخ...

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