خليفــة يتـــوعــد ناســـي عجــــرم وزوجهـــا بعـــد ثبــــوت الحقيقـــة !!

2020/01/25 | 10:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توعد الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، في حال إن كشف القضاء أن اللص الذي حاول سرقة منزلها، أتى إليها ليطالب بماله.

وقال في تصريحات له على وسائل اعلام عربية ، إنه لن يلتزم الصمت في حال أظهر القضاء أن اللص أتى ليطالب بماله.



وتابع: يا ويل نانسي وزوجها فادي ا...

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