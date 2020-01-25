لم تأتي المسيرة المليونيّة العِراقيّة مختلفة عن كل المسيرات العربية الأخرى؟

2020/01/25 | 10:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديثه الاسبوعي المصور تحدث الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري عطوان عن مسيرة العراق المليونية، التي اعتبرها مسيرة ادخلت العراق في مرحلة جديدة....

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