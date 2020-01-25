بالصور.. جسر الأحرار بعد إعادة فتحه وأمانة بغداد تباشر بحملة لتنظيفه

2020/01/25 | 10:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، السبت، مباشرة كوادرها بحملة لتنظيف وغسل جسر الاحرار بعد رفع الكتل الكونكريتية عنه واعادة فتحه من قبل القوات الامنية.

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