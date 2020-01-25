2020/01/25 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في استرجاع أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد مابذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متاخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، انه “تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: ماضون باسترجاع المبالغ من المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: ماضون باسترجاع المبالغ من المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).