ماذا تعرف عن فيروس كورونا؟

2020/01/25 | 10:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتشر مؤخراً فيروس في الصين يطلق عليه اسم «كورونا» ويعتبر محط اهتمام خبراء الصحة؛ حيث كثفت الصين إجراءات احتوائه بعدما راح ضحيته 25 شخصاً، وأصيب به أكثر من 800.وفق الأرقام الأخيرة التي أوردتها وكالة «رويترز».وأوقفت وسائل النقل العام في 10 مدن بالصين، وأغلقت معابد وسارعت الدولة ببناء مستشفى جديد لعلاج المصابين.ويخشى مسؤولو

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