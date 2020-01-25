الدفاع النيابية: التظاهرات المليونية اثببت حجم الدعم الشعبي لقرار اخراج الاميركان

2020/01/25 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، نجاج التظاهرات المليونية في دعم جهود البرلمان في ارساء استقرار العراق و السيادة الوطنية، مبينة ان الجانب الاميركي لا يمكنه البقاء بعد الحجم الشعبي المشارك في تظاهرات نددت بجميع التواجد الاجنبي.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” التظاهرات المليونية نجحت

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