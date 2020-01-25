بعد انسحاب الصدر.. حكومة البصرة تسارع إلى فض الاعتصامات وتقتحم ساعة المحتجين فجرًا(فيديوهات)

2020/01/25 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم السبت، باقتحام قوة تابعة لقوات الصدمة ساحة الاعتصام بالمحافظة في الساعة الرابعة فجرا من صباح اليوم.وقال المصدر لـ”يس عراق” إن “قوة تابعة لقوات الصدمة في محافظة البصرة من مكونة نحو 80 عجلة و250 عنصرا امنيا قاموا باقتحام ساحة اعتصام المحافظة في الساعة الرابعة من […]

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