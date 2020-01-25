عمليات بغداد تعيد فتح جميع الطرق المغلقة

2020/01/25 | 10:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة.وقالت القيادة، في بيان تلقته وكالة صدى، إن “جميع الطرق تم فتحها وطريق محمد القاسم مفتوح، ويجري الان تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها امام حركة العجلات بشكل دائم”.وأضافت، أنه “تم افتتاح جسر الأحرار امام حركة العجلات بشكل كامل،

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