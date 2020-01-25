ياسين المصري - ما سبب إضطراب الشخصية المصرية؟!

2020/01/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري عندما يحكم الرعاع والحمقى تنهار القيم في المجتمع، وتضطرب شخصية المواطن، فتحل بها البلادة والسفاهة والسفالة والغباء على كافة الأصعدة.والرعاع من حيث التعريف اللغوي هم سِفْلة الناس وأَرْذالهم وغوغاؤهم، والتعبير لا صلة له بالوراثة أو مستوى التعليم أو بالفقر والغنى، ولكنه يدل على سلوك المرء وتصرفاته تجاه غيره من الناس، بصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى.طالعتنا جريدة الأهالي في 21 ديسمبر 2019 بخبر بس......

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