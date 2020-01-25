عبدالرزاق دحنون - ثلاثون عاماً على كتاب الرأسمالية تجدد نفسها

2020/01/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون الكتاب من تأليف المفكر والباحث والسياسي والاقتصادي المصري الدكتور فؤاد مرسي صدرت طبعته الأولى في سلسلة عالم المعرفة الكويتية الواسعة الانتشار في الوطن العربي تحت رقم 147 آذار/ مارس 1990 في أزيد من أربعمئة صفحة، وطبع في أزيد من أربعين ألف نسخة.أثار الكتاب عند صدوره ضجة في صفوف أهل اليسار واليمين معاً.وقد نفدت نسخ الكتاب التي وصلت إلى سورية بسرعة عجيبة.وشاء القدر أن يموت الدكتور فؤاد مرسي في 13أي......

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