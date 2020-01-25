2020/01/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الماركسية التي نريد:إن هناك من يعتبر الماركسية، مجرد تجارب، يجب استنساخها، حتى نكون ماركسيين قولا، وعملا، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة اللينينية، والتجربة الماوية، وتجربة كورية الشمالية، والتجربة الفيتنامية، والتجربة الكوبية، وغيرها من التجارب، التي وصلت إلى تحقيق الثورة الاشتراكية، بنفس الفلسفة الماركسية، وبنفس العلم الماركسي، بنفس المنهج، مع اختلاف الخصوصيات، وهذه التجارب، التي لا زالت ت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).