2020/01/25 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، السبت (25 كانون الثاني 2020)، ارتفاع عدد ضحايا زلزال الجمعة إلى 19 حالة وفاة، وعدد المصابين وصل إلى 922 شخصًا، بعدد من الولايات التركية.

وضرب مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات ولاية "الازيغ" (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب (آفاد)، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال 6.5 درجات.

وأشار بيان أن "المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة".

ولفت البيان بحسب "آفاد" إلى أن "عدد الوفيات بلغ 19 منهم 15 في ولاية ألازيغ، و4 بملاطية، فيما بلغ عدد المصابين 922 شخصًا، 560 منهم في ألازيغ، و226 بملاطية، و34 بديار بكر، و25 في أديامان، و6 في باطمان، و37 بقهرمان مرعش، و34 بشانلي أورفا".

وأوضح أنه "تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى منطقة الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها".

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، ب

بغداد اليوم ـ متابعة

أعلنت وكالة "فارس" الايرانية للانباء، الجمعة، عن حجب موقعها الالكتروني، بأمر من وزارة المالية الامريكية على خلفية العقوبات المفروضة على ايران.

وقالت الوكالة عبر قناتها في "ألتليغرام"، إن "مزود

بغداد اليوم - متابعة

ضرب زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 941 قتيلاً وجريحاً حصيلة الزلزال "المدمر" الذي ضرب تركيا يوم أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 941 قتيلاً وجريحاً حصيلة الزلزال "المدمر" الذي ضرب تركيا يوم أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).