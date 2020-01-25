اليوم اتحاد الكرة يبحث آلية عودة منافسات الدوري

2020/01/25 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم السبت، اجتماعاً مهماً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز.

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