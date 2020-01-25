قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق

2020/01/25 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أن شعوب الشرق الأوسط، وبينهم المواطنون العراقيون، مشمئزون من اميركا التي ارتكبت جرائم في العرا...

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