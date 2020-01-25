ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 1035 قتيلا وجريح

2020/01/25 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "الاناضول" التركية، اليوم السبت، بارتفاع جديد لحصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، إلى 20 حالة وفاة، و1015 مصابا، في عدد من الولايات.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان ان المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها على 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وأوضحت أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى مناطق الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

من جهته قال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

ومساء امس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيغ" (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

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