الجيش الاسرائيلي يحول (النهر السري) إلى منطقة عسكرية مغلقة

2020/01/25 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتبار المنطقة المجاورة لمصانع البحر الميت، والتي يقع بها "النهر السري"، منطقة عسكرية مغلقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس، الجمعة، أن "المنطقة الممتدة بين منطقة عين بوكيك وعين جدي، المجاورة لمصانع البحر الميت على شارع رقم 90، بمنطقة البحر الميت منطقة عسكرية مغلقة".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب المستوطنين بتنفيذ الأمر العسكري، الذي جاء على خلفية الكشف عن النهر السري في منطقة البحر الميت، وتخوفا من انجراف الألغام وتشكيلها خطرا على حياة المارة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع إسرائيلي سري قد يسبب كارثة بالقرب من البحر الميت، حيث كشفت عن مجرى مائي سري بالقرب من البحر الميت، محاطا بصخور على ارتفاعات متفاوتة.

ويقع النهر السري في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وبأن هناك مخاطر محدقة به، في وقت أوضحت سلطة المياه والمجاري الفلسطينية أن القناة العبرية "كان"، أو التقرير الإسرائيلي لم يحدد موقع النهر ولا أية معلومات دقيقة.

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