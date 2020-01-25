إيقاف الشمول براتب المعين المتفرغ لحين إقرار موازنة 2020

2020/01/25 | 10:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الـشـمـول بـراتـب المـعـين المـتـفـرغ لحين اقـرار موازنة العام الحالي، بينما نسقت مع وزارة التعليم الـعـالـي والـبـحـث العلمي لفتح باب الـتـقـديـم عـلـى الــدراســات العليا لفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الـخـاصـة فـي الــوزارة عـصـام عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن دائرته "اوقفت الشمول براتب المعين المتفرغ الى حين اقـرار موازنة العام الحالي 2020 "، عازيا الاجراء الى "عدم وجود تخصيصات مالية في دائرته بالوقت الحالي".وأكــد ان "الـهـيـئـة تـعـمـل عـلـى تـطـويـر واقــع هـذه الـشـريـحـة، ولا سيما تطوير العملية الخاصة بالتقديم من اجل الشمول براتب المعين المتفرغ وفقا لخطة استباقية اعدت بـهـذا الــصــدد".ونوه بــأن "الـتـقـديـم عليها سـيـكـون الـكـتـرونـيـا بـغـيـة شــمــول اكـبـر عــدد مـمـكـن مــن المـتـقـدمـين"، واصــفــا هـذه الـطـريـقـة بـأنـهـا "سـتـقـضـي عـلـى الـفـسـاد الاداري بشكل كامل، كما انها تواكب اخر التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم بهذا الشأن".واردف عـبـد الـطـيـف ان "الـهـيـئـة نسقت مع وزارة التعليم الـعـالـي والـبـحـث العلمي من اجل استقبال طلبات ذوي الاعاقة للتقديم على الدراسات العليا وفقا للمادة (15 (من قـانـون ذوي الاعـاقـة رقـم 38 لسنة 2013 "، منوها بأنه "تم الايعاز الـى القسم التربوي في دائرة التاهيل الطبي بغية توفير جميع المستلزمات اضافة الى تبسيط الاجـراءات الروتينية وزيــادة عـدد الموظفين الاداريــين، بـغـيـة انـجـاز المـعـامـلات بـاقـصـر مــدة، بما يـسـهـم فـــي الـتـخـفـيـف مــن الــزخــم اثـنـاء التقديم، وذلك لكونه مركزيا".واشار في السياق نفسه الى ان "التقديم من اجـل تخصيص مقعد دراســي لـلـدراسـات العليا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة سـيـكـون كـل يـوم الـثـلاثـاء مـن كـل اسـبـوع، وحتى انتهاء المـدة المـحـددة مـن قبل وزارة التعليم العالي بهذا الشأن".

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