فيروس الصين يضرب اسواق النفط والمال.. نبيل المرسومي

2020/01/25 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي تراجعت اسعار النفط العالمية الى ادنى مستوى لها منذ 7 اسابيع وبأكثر من 2% اذ تراجع خام برنت الى 60 دولارا بسبب فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي والذي ادى شلل حركة النقل والسفر في الصين وكبح الافاق الاقتصادية مما اضعف الطلب والنمو الاقتصادي في الصين وفي عدد من دول العالم .[…]

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