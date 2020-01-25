زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب غربي الصين

2020/01/25 | 10:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن مركز شبكات الزلازل الصينية، اليوم السبت، ان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين.

وقال المركز في بيان ان " منطقة التبت جنوب غربي الصين ضربها زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر دون تسجيل وقوع ضحايا حتى الآن".

واضاف أن "الهزة الأرضية ضربت محافظة دنغتشن في مدينة تشامدو بمنطقة التبت الساعة 6:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لبكين".

وبين ان "الأهالي شعروا بهزات قوية، كما شعرت بها القرى والبلدات المجاورة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة وتقصى المزيد من المعلومات عن الوضع".

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