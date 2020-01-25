اليابان تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا

2020/01/25 | 10:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، ثالث إصابة بفيروس كورونا الصيني.

وذكرت الوزارة أن الحالة الثالثة هي لامرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش في ووهان، المدينة الصينية التي تعتبر مركز تفشي المرض.

وقالت الوزارة إنها وصلت إلى اليابان في 18 كانون الثاني الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إلى 41، بعد أن كان 26 في اليوم السابق في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي.



ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.

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