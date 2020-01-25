ماذا يعني استمرار رائحة الفم الكريهة بعد الاستيقاظ؟

2020/01/25 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا ينبغي القلق من رائحة الفم الكريهة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، فيمكن التخلص منها بشرب الماء لتقليل جفاف الفم، وتنظيف الأسنان واللسان.لكن إذا استمرت هذه الرائحة خلال ساعات النهار قد يكون لها أسباب أخرى، منها أكل الأطعمة السريعة حسب ما تقترح بعض الدراسات.فقد تبين أن تناول هذه الوجبات 3 […]

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