2020/01/25 | 10:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، “الكثير” من المتظاهرين بأنهم “عملاء” ينفذون أجندات خارجية هدفها خلق الفوضى في العراق.وقال العبيدي في حديث متلفز، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث بأسم الصدر يتهم الكثير من المتظاهرين بـ”العمالة” لأطراف خارجية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث بأسم الصدر يتهم الكثير من المتظاهرين بـ”العمالة” لأطراف خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).