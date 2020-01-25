2020/01/25 | 10:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوراً لساحة قرطبة وسط العاصمة بغداد بعد إعادة افتتاحها من قبل القوات الأمنية.وكانت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).