استقرار الدولار في الاسواق العراقية

2020/01/25 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…شهدت أسعار صرف الدولار ، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2020)،استقرارا في بورصة الكفاح والأسواق المحلية.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.600 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 122.000 دينار.سعر شراء الدولار = 121.000 دينار.

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