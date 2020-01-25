2020/01/25 | 10:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز صوراً لساحة قرطبة وسط العاصمة بغداد بعد إعادة افتتاحها من قبل القوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساحة قرطبة الآن (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساحة قرطبة الآن (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).