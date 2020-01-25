حكومة عبد المهدي تعلن موعد إعادة فتح جسر السنك

2020/01/25 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، السبت، أن الأجهزة الأمنية ستفتتح جسر السنك وسط بغداد عصر اليوم.وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “عمليات وأمانة بغداد تبذلان جهوداً مشتركة برفع الحواجز والعوائق أمام حركة المواطن والعجلات”.وأضاف البياتي، أنه “تم فتح جسر الأحرار، وسيتم […]

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