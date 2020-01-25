فيديو : لحظات وقوع الزلزال في تركيا أثناء البث المباشر لإحدى الفضائيات التركية

2020/01/25 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وثق مقطع فيديو لقناة “إيديسا” التي تبث من منطقة شانلي أورفا التركية، لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب تركيا السبت وبلغت شدته 6.8 على مقياس ريختر.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/01/getfvid_83586361_522148478396361_2852898723191586816_n.mp4 وبينما كان الضيوف يتبادلون أطراف الحديث، حتى بدأ الاستوديو بالاهتزاز من حولهم وبدا الذعر واضحا على البعض منهم، بينما حاول مدير الحوار التحكم في نفسه لحمل […]

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