بالصور | كوردستان تستقبل جثامين

2020/01/25 | 10:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق قارب المهاجرين قرب جزيرة باكسوس عند المياه بين اليونان وإيطاليا في 11 من الشهر الجاري – صورة: كوردستان 24

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