ترامب مغردا نقدر جهود الصين لاحتواء فيروس كورونا

2020/01/25 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،على جهود الصين، في تعاملها مع فيروس كورونا الجديد، وذلك عقب انتقاله لعدد من الدول المختلفة.وقال “ترامب”، في تغريدة على تويتر: “الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا..الولايات المتحدة تقدر جهودهم وشفافيتهم”.وتابع: “كل شيء سيسير بشكل جيد..بشكل خاص، وباسم الشعب الأمريكي أود أن أشكر الرئيس شي”.فيما […]

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