كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

2020/01/25 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لم يقف فيروس كورونا الجديد عند حدود الصين، بل انتشر في دول آسيوية كما وصل إلى الولايات المتحدة، فكيف تقي نفسك شر هذا الفيروس الذي يؤدي أحيانا إلى الموت؟ لحسن الحظ لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمرض في المنطقة العربية حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه قد لا يصل إلينا، لذلك […]

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