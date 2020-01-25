معتصمون في الديوانية يرفعون ثلاث خيام لهم

2020/01/25 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عددا من المعتصمين في ساحة الساعة وسط الديوانية رفعوا ثلاث خيام تعود لهم.وقال المصدر في حديث للمستقلة ، إنه تم “رفع ثلاث خيام من ساحة الساعة في الديوانية من اصل ١٠٥ خيمة متواجدة في الساحة”.جاء ذلك بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخيرة، والتي اعرب فيها […]

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