2020/01/25 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديريه مكافحة الجريمة المنظمة في محافظه البصرة، السبت (25 كانون الثاني 2020)، ضبط 7 حاويات للأدوية اثناء محاولة تهريبها من ميناء ام قصر الشمالي .

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (25 كانون الثاني 2020)، رفع كافة الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وفتحها امام حركة العجلات بشكل دائم.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كافة الكتل الكونكريتية الموجودة في ساح

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة (24 كانون الثاني، 2020) أن اللجنة المختصة بالتحقيق في احداث مجسر المفرق غرب بعقوبة ستصل الاسبوع القادم.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. ساحة التحرير وسط بغداد الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. ساحة التحرير وسط بغداد الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).