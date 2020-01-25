فهد المضحكي - من أجل عام أفضل في 2020

2020/01/25 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي انتهى عام 2019 بمظاهرات واسعة النطاق، وتفاقمت الفوارق الاجتماعية، وأزمة التمثيل في العديد من البلدان، ويتجه العالم نحو الركود وأزمات جديدة، مع استفحال استنزاف البيئة، ومع ذلك، يمكن للحكومات والمواطنين في نهاية المطاف عكس هذه الاتجاهات المقلقة في عام 2020.هذا هو جوهر الحديث لمديرة منظمة العمل الدولية واليونيسيف ايزابيل اوتيز التي ترى في مقال لها نشر في البيان الإماراتية لقد سئم العديد من ال......

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